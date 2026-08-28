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Водач на мотофреза загина на място удар с камион край Ветово

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Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

Водач на мотофреза загина на място след сблъсък с товарен автомобил на влизане в град Ветово. Инцидентът е станал на регулирано кръстовище, като причините за него се изясняват.

Тежката катастрофа е станала днес по обед на пътя от Глоджево, в района на кръстовището за град Ветово. При сблъсъка е починал мъж, управлявал самоходна мотофреза.

Сигналът за произшествието е подаден в 12:56 часа, съобщиха от полицията. Според първоначалните данни в катастрофата са участвали товарен автомобил тип влекач с русенска регистрация и мотофрезата.

Медицински екип е констатирал смъртта на водача на мотофрезата на място. На местопроизшествието се извършва оглед, като по случая е започнало разследване за изясняване на всички обстоятелства и причини, довели до трагичния инцидент.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

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