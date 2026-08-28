Кметът на община "Родопи" оглави местната структура на "Прогресивна България"

Кметът на пловдивската община "Родопи" Павел Михайлов е председателят на местната структура на партията на премиера Румен Радев "Прогресивна България". Управникът, който е втори мандат начело на "Родопи", беше издигнат от БСП.

"На учредителното събрание на общинската организация на "Прогресивна България" в Община "Родопи" получих доверието на близо 60 учредители да бъда избран за неин председател. Благодаря за това доверие. Приемам го като отговорност, а не просто като политическа позиция. Приемам тази отговорност с ясното съзнание, че политиката има смисъл само когато е близо до хората и решава реалните им проблеми", пише Михайлов.

На събранието присъстваха областният координатор на ПБ и народен представител Галин Дурев и депутатите Иван Мавродиев и Явор Гечев. Първият е бил избран за организационен секретар на общинската организация.

"Вярвам в политика, която обединява, а не разделя. В политика на диалога, отговорността и резултатите. Обединяваме се около ценностите свобода, солидарност и справедливост. Убеден съм, че зад тези думи трябва да стоят и конкретни действия. Опитът ми в местната власт ме е убедил в едно - силните общини се нуждаят от силна държава, която ги подкрепя. Защото именно тук, в населените места, хората най-пряко усещат резултата от всяко управленско решение - в инфраструктурата, образованието, услугите, работните места и качеството на живот. Затова вярвам, че е време за различен модел - партньорство между държавата и местната власт, без противопоставяне, политически сметки и зависимости", казва още Павел Михайлов. И заявява, че "Прогресивна България" поема ангажимент да работи в посока за стабилни общини, подкрепени от държавата с възможности за развитие, инвестиции и по-добър живот.