ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" се оплака от АЕК, гърците унизително и оп...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23468446 www.24chasa.bg

Кметът на община "Родопи" оглави местната структура на "Прогресивна България"

24 часа Пловдив онлайн

2000
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Павел Михайлов на учредителното събрание. Снимка: Фейсбук

Кметът на пловдивската община "Родопи" Павел Михайлов е председателят на местната структура на партията на премиера Румен Радев "Прогресивна България". Управникът, който е втори мандат начело на "Родопи", беше издигнат от БСП.

"На учредителното събрание на общинската организация на "Прогресивна България" в Община "Родопи" получих доверието на близо 60 учредители да бъда избран за неин председател. Благодаря за това доверие. Приемам го като отговорност, а не просто като политическа позиция. Приемам тази отговорност с ясното съзнание, че политиката има смисъл само когато е близо до хората и решава реалните им проблеми", пише Михайлов. 

На събранието присъстваха областният координатор на ПБ и народен представител Галин Дурев и депутатите Иван Мавродиев и Явор Гечев. Първият е бил избран за организационен секретар на общинската организация.

"Вярвам в политика, която обединява, а не разделя. В политика на диалога, отговорността и резултатите. Обединяваме се около ценностите свобода, солидарност и справедливост. Убеден съм, че зад тези думи трябва да стоят и конкретни действия. Опитът ми в местната власт ме е убедил в едно - силните общини се нуждаят от силна държава, която ги подкрепя. Защото именно тук, в населените места, хората най-пряко усещат резултата от всяко управленско решение - в инфраструктурата, образованието, услугите, работните места и качеството на живот. Затова вярвам, че е време за различен модел - партньорство между държавата и местната власт, без противопоставяне, политически сметки и зависимости", казва още Павел Михайлов. И заявява, че "Прогресивна България" поема ангажимент да работи в посока за стабилни общини, подкрепени от държавата с възможности за развитие, инвестиции и по-добър живот. 

Павел Михайлов на учредителното събрание. Снимка: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и всичко, за което плачем