Украинец, издирван с червена бюлетина на Интерпол, чака екстрадация в ареста в Хасково

Задържаха за 40 дни украински гражданин, издирван за измами. Той ще остане в ареста докато не бъде уважено искането за екстрадация от Украйна. Това стана ясно на заседание на Хасковския окръжен съд.

34-годишният мъж с инициали Х.К., е обявен за международно издирване по каналите на Интерпол с червена бюлетина. Престъпленията, за които се издирва лицето са измама, създаване и управление на престъпна организация.

Обвиненията са, че в рамките на престъпна група за присвояване на пари, са били създадени реклами в различни интернет платформи за продажба на несъществуващи превозни средства на цени, много по-ниски от пазарните.

Ролята на Х. К. е била да води комуникацията с пострадалите, като се е представял за доброволец, шофьор на автовоз или митнически брокер. Целта му е била те да убедени в необходимостта от извършване на плащания за закупване на несъществуващите превозни средства. Така ОПГ-то е събрало над 2,2 млн. украински гривни (близо 43 хил. евро) от 19 човека.

Извършените от задържания престъпления говорят за една завишена обществена опасност. Същевременно обвиняемият не е български гражданин и няма трайна уседналост на територията на България. Това са и мотивите на съда за определението, съобщават от пресцентъра му. Решението обаче може да бъде обжалвано или протестирано в Апелативния съд в Пловдив.

Съдът в Хасково разгледа и случай с 42-годишен турски гражданин, издирван за сексуално насилие над дете. На 6 август магистратите определиха "задържане под стража" спрямо него, а на 12 август допуснаха незабавна екстрадиция.