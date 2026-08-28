ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" се оплака от АЕК, гърците унизително и оп...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23468815 www.24chasa.bg

Военноморските сили обезопасиха три дрона открити по Черноморието (Снимки)

1360
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
снимка: министерство на отбраната

Военноморските сили изпълниха и днес задачи по разузнаване, идентифициране и транспортиране на безпилотни летателни апарати и части от тях, открити във водите и по крайбрежието на Черно море, съобщават от министерство на отбраната. 

Специализиран екип от Военноморска база – Варна е бил активиран след сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на около 1 км северно от фар Шабла. Военнослужещите извършили разузнаване и идентифицирали дрона като безопасен, след което той бил транспортиран до района на базата. 

снимка: министерство на отбраната
снимка: министерство на отбраната

По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас е извършил идентифициране и транспортиране на останки от безпилотни летателни средства, открити на две места по Южното Черноморие – в района на плажа на град Черноморец и на плаж „Бунгалата" в град Ахтопол. 

снимка: министерство на отбраната
снимка: министерство на отбраната

Всички действия са извършени от военнослужещите след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

снимка: министерство на отбраната
снимка: министерство на отбраната
снимка: министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и всичко, за което плачем