Военноморските сили обезопасиха три дрона открити по Черноморието (Снимки)

Военноморските сили изпълниха и днес задачи по разузнаване, идентифициране и транспортиране на безпилотни летателни апарати и части от тях, открити във водите и по крайбрежието на Черно море, съобщават от министерство на отбраната.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна е бил активиран след сигнал за намерено безпилотно летателно средство тип дрон на около 1 км северно от фар Шабла. Военнослужещите извършили разузнаване и идентифицирали дрона като безопасен, след което той бил транспортиран до района на базата. снимка: министерство на отбраната

По-късно през деня екип от Военноморска база – Бургас е извършил идентифициране и транспортиране на останки от безпилотни летателни средства, открити на две места по Южното Черноморие – в района на плажа на град Черноморец и на плаж „Бунгалата" в град Ахтопол. снимка: министерство на отбраната

Всички действия са извършени от военнослужещите след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.