Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна валидност

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Издаването на паспорти с 5-годишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред

Временно се преустановява приемът на заявления и издаването на 48-странични български паспорти със срок на валидност от 10 години. Причината е техническа и е свързана с неочаквано високия интерес към този тип документ, съобщиха от министерство на вътрешните работи.

От старта на предлагането на 10-годишните паспорти издадените документи са надхвърлили повече от четири пъти предварителните прогнози. Съответно наличните към момента количества бланки за този вид паспорт не са достатъчни, за да бъде продължено издаването им.

Прогнозните количества бланки са били определени през 2018 г. при стартирането на процедурата за изграждане на системата за ново поколение български лични документи.

Издаването на паспорти с петгодишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред. Създадена е необходимата организация, така че гражданите своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната, подчертават от ведомството.

На гражданите, които вече са подали заявления за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден документ с петгодишна валидност.

Предстои да бъде определен механизъм за компенсиране на засегнатите граждани чрез възстановяване на разликата между заплатената такса за 10-годишния паспорт и таксата за документа с петгодишна валидност.

За реда и начина на компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително.