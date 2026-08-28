Отвориха нова детска градина с места за 100 деца в столичния кв. „Христо Ботев"

Нова сграда на филиала на 62. ДГ „Зорница" в столичния квартал „Христо Ботев" отвори врати, като с нея се осигуряват места за още 100 деца. Филиалът разполага с четири групи, а първите малчугани ще прекрачат прага му през септември, информират от Столична община.

Инвестицията в новата сграда е на стойност 2,81 млн. евро, като 1,33 млн. евро от средствата са осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Обектът е част от проект за изграждането на шест нови детски градини на територията на Столична община, финансиран по ПВУ.

Новата детска градина разполага с всички необходими помещения за отглеждането и обучението на децата. В сградата са обособени занимални и спални помещения, салон за спорт, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет, както и помещения за педагогическия и помощния персонал.

Обособено е и модерно дворно пространство с четири площадки за игра и общо пространство за децата. Предвидена е и малка зеленчукова градина, в която малчуганите ще могат сами да засаждат растения и да се грижат за тях.

„Детството започва с първите приятелства, първите въпроси, първите неща, които едно дете открива за света. Нашата задача е градът да бъде до децата и семействата им още от този момент – с място, в което те да растат спокойно, да играят, да учат и да развиват своите мечти. Всяко ново място в детска градина означава точно това – още едно дете, за което София отваря врата към повече възможности. И ще продължим да отваряме такива врати, докато всяко семейство има реален избор", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Разкриването на нови места в детските градини и яслите продължава в цяла София. Само през последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места. Със септемврийския прием ще бъдат осигурени още 500 места, а до края на годината се очаква да бъдат открити поне още 1000.

Разширяването на местата е част от дългосрочната цел на Столична община „София – град на децата: Първите 7". Планът предвижда до края на 2027 г. да бъде преодолян недостигът на места в детските градини и яслите и всяко дете да има достъп до качествена грижа според избора на семейството.

С новата детска градина в „Христо Ботев" още 100 деца ще получат свое място в образователната система още в първите години от живота си – близо до дома си.