Задържаха 10 от избягалите мигранти от центъра в Пъстрогор, двама се издирват

Задържаха 10 от избягалите мигранти от центъра в Пъстрогор, а другите двама още се издирват. Полицейска операция продължава в района на Свиленград след бягството на 12 чужденци от центъра от затворен тип в село Пъстрогор.

Инцидентът е станал през нощта срещу петък. По неофициална информация около 2 часа групата, съставена предимно от марокански граждани, е успяла да премахне решетките на прозорците и да напусне помещенията, в които е била настанена, информира Нова тв.

Първоначално чужденците са попаднали в двора на центъра. Дежурните полицаи са реагирали незабавно и са успели да задържат трима от тях още на място.

Останалите девет обаче се качили върху гараж, стигнали до високата ограда на центъра и успели да я преодолеят. В издирването са включени полицейски екипи от Хасково и Харманли, както и служители на „Гранична полиция". Впоследствие са открити още седем души, с което общият брой на задържаните достигнал 10. Двама от избягалите остават в неизвестност.

В момента в центъра в Пъстрогор са настанени около 100 души. От началото на годината обектът функционира като център от затворен тип.