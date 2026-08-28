Георги Пеев: Предстоящите ремонти в Сърбия и Румъния могат да затруднят жп трафика през България

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Предстоящите ремонти на железопътната инфраструктура в Сърбия и Румъния могат сериозно да затруднят международния жп трафик през България. За това предупреди министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на онлайн среща с представители на двете държави.

В Сърбия се планира участъкът Ниш – Димитровград да бъде затворен за около 200 дни от септември 2026 г. В Румъния пък е предвидено пълно прекъсване на движението по направлението Гюргево Север – Русе от април до декември 2027 г.

Едновременното ограничаване на двата маршрута може сериозно да засегне товарните потоци между Централна Европа, Балканите и Турция, предупредиха от българската страна.

„За България е от стратегическо значение да бъде запазена железопътната свързаност със Сърбия и Румъния. Необходимо е ремонтните дейности да бъдат координирани така, че да осигурим максимална непрекъснатост на международния трафик", заяви Пеев.

Той предложи предварително да бъдат определени часови слотове за товарните влакове, за да се избегне пълното спиране на движението.

Трите държави са се договорили разговорите да продължат между ръководствата на железопътните инфраструктурни компании. Те трябва да обсъдят конкретни решения за координиране на ремонтите и използване на наличния капацитет, така че последствията за международния железопътен транспорт да бъдат ограничени.