Искат от съда незабавно да бъде пуснат токът в Баба Алино

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Административен съд – Варна образува дело по искане на „Форест Клуб Варна" ООД за незабавно възстановяване на електрозахранването към сгради и обекти в местностите Кору Чаир и Баба Алино.

Делото е образувано по реда на Административнопроцесуалния кодекс за защита срещу фактически действия на административен орган. От дружеството настояват съдът да разпореди прекратяване на действията по прекъсване на електрозахранването, извършени от електродружеството.

Искането е за незабавно и безусловно възстановяване на електроподаването към сградите и обектите, намиращи се в имотите, засегнати от прекъсването.

От „Форест Клуб Варна" поддържат, че електрозахранването, прекъснато на 27 август 2026 г., е било спряно изцяло незаконосъобразно.

Съдебното производство е свързано с продължаващия спор около електрозахранването в постройки в незаконното селище в местността Баба Алино, където енергоразпределителното дружество изпълни заповед на кмета на Община Варна за прекъсване на тока към пет постройки.

По данни на дружеството тези обекти не разполагат със самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а са били захранвани след електромер, регистриран на името на „Форест Клуб Варна" ООД.

Компанията от своя страна оспорва законността на предприетите действия и настоява съдът да се произнесе по тяхната законосъобразност.

Делото позволява съдът да се произнесе именно по твърдения за незаконосъобразни фактически действия и при наличие на основание да разпореди тяхното незабавно преустановяване.