Променят движението заради Европейското по волейбол в София

Промени в организацията на движението и допълнителен градски транспорт се въвеждат в София заради провеждането на Европейското първенство по волейбол. Мерките ще са в сила в периода от 9 до 22 септември 2026 г., съобщиха от Столична община.

За престой и паркиране на пътни превозни средства ще бъде предоставен бул. „Асен Йорданов" в участъка от пл. „Площад на авиацията" до бул. „Шипченски проход". Паркирането ще бъде разрешено, без да се засягат спирките на обществения транспорт.

На 9 септември автомобилите ще могат да престояват и паркират в участъка от 17:00 ч. до приключването на срещата по откриването на първенството.

На 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември престоят и паркирането ще бъдат разрешени от 15:00 ч. до приключването на волейболните срещи за съответния ден.

При запълване на капацитета на прилежащия паркинг към МСЗ „Арена 8888 София" ще може да бъде забранено влизането на пътни превозни средства по бул. „Асен Йорданов" в двете посоки. Ограничението ще се въвежда по нареждане на отдел „Пътна полиция" при СДВР и няма да засяга движението на превозните средства на обществения транспорт.

Автобусните линии № 73, 76, 204, 213, 304 и 604 ще обслужват двупосочно спирка „ж.к. Изток".

Допълнителен транспорт след мачовете

Предвидено е и увеличаване на транспортното обслужване след края на волейболните срещи.

От 21:00 до 23:00 ч. на 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20 и 22 септември „Столичен електротранспорт" ЕАД ще осигури четири съчленени тролейбуса. При струпване на хора и по преценка на „Пътна полиция" те ще бъдат включвани по тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11.

На 10, 13 и 15 септември също ще има допълнителни тролейбуси в периода от 21:00 до 23:00 ч. При необходимост те ще бъдат включвани по линии № 5 и 11.

Освен това на 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември нощните коли по тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11 ще бъдат обслужвани със съчленени тролейбуси.

Мерките са въведени с цел да се улесни придвижването на зрителите и да се осигури нормалното транспортно обслужване в района на „Арена 8888 София" по време на Европейското първенство по волейбол.