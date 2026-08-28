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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23469451 www.24chasa.bg

Агенцията по храните спря 720 кг чай от Китай заради пестициди

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Чай Снимка: Пиксабей

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи наднормено съдържание на остатъци от пестициди в пратка от 720 кг пакетиран чай, внесена от Китай през пристанище Варна.

Пратката е предназначена за реализация на пазара на Европейския съюз и включва 520 кг черен чай и 200 кг чай „оолонг".

При вноса на чая на пристанището във Варна са извършени идентификационна и физическа проверка, при които са взети проби за лабораторно изследване. Анализите са направени в акредитирана специализирана лаборатория в Пловдив.

Резултатите са показали наличие на три пестицида, които не са одобрени за употреба, както и на пет разрешени пестицида в количества над установените максимално допустими нива съгласно европейското законодателство за безопасност на храните.

Заради установеното несъответствие пратката не може да бъде допусната до пазара на Европейския съюз.

Предстои целият чай да бъде унищожен под надзора на Областната дирекция по безопасност на храните – Варна.

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