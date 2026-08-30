Шефът на ЦИК: Само 3 млн. евро от план-сметката за изборите са за Централната избирателна комисия

Не съм съгласен изявленията, че план-сметката, разделена на броя на избирателите дава стойността на един глас. Това не съответства нито на принципите на закона, нито на изборното право, категоричен е Георги Хорозов

Малко повече от 3 млн. евро е сумата, която Централната избирателна комисия ще получи за провеждането на президентския вот през октомври. Това уточнение направи пред "24 часа" председателят на ЦИК Георги Хорозов след като в четвъртък правителството одобри план-сметката за предстоящите избори. Кабинетът "Радев" разписа бюджет от 116 928 000 евро, за сравнение през 2021 г. общата сума бе около 63 млн. евро. Отпуснатите пари отиват за осигуряване на различни дейности и се насочват към няколко институции, свързани с организацията на вота на МВР, МВнР, министерството на иновациите и дигиталната трансформация и др. Средства трябват за трансфери към бюджета на общините, има и известна сума за медии и информационна кампания. Конкретната сума за ЦИК е 3 365 000 евро.

"Не съм съгласен с изявленията, че план-сметката, разделена на броя на избирателите, дава стойността на един глас. Това не съответства нито на принципите на закона, нито на изборното право. Сметката е такава, каквато е", коментира шефът на ЦИК. След като стана ясен бюджетът за вота наблюдатели разделиха близо 118-те млн. евро на броя на хората, гласували на парламентарния вот през април. И така се получава, че за

един глас може да бъдат дадени 34,7 евро,

ако и през октомври излязат да гласуват 3 360 330 избиратели.

Хорозов обаче напомни, че план-сметката е само прогноза. При предишни избори предвиденият таван така и не е достиган, а спестените средства винаги се връщат обратно в държавния бюджет. Така например за ЦИК преди са предвидени 1,9 млн. евро, но близо 620 хил. евро са били спестени и върнати.

"Общата сума е по-висока, но това са избори от два тура,

има и по-голям брой избирателни секции извън страната

след отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Секциите извън страната ще са много повече от предишните, изисква се осигуряване на бюлетини и машини, транспортните и логистичните разходи ще са по-големи. Тази сума е съвсем оправдана и адекватна", подчерта Хорозов.

Говорим за средства от държавния бюджет и те са важни, но трябва да се подсигури и упражняването на избирателното право и изпълнението на закона, допълни още председателят на ЦИК.

Макар да не са от нейния бюджет, ЦИК ще задвижи и други харчове по изборите - вече обяви обществена поръчка за ремонт на машините за 10 млн. евро.