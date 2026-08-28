Над 200 общини обявили рискови точки за бедствия – влизат в карта и им дават пари за превенция (Обзор)

- Радев нагази в река Шашка, за да стигне до залетите къщи в Струмяни. Пострадалите ще получат по 1171 евро, после може и още до 4000, търсят се опции за допълнителни помощи
- 200 хил. кубика дървесина гният в държавните гори над селото, проверяват договорите на фирми, свързани с бивша партия от властта
През укротената - вече превърнала се в поточе река Шашка, нагази премиерът Румен Радев, за да стигне до хората в Струмяни, чиито къщи бяха залети от същата река, излязла от коритото си преди 5 дни. Наложи му се да се покатери и на купища дървета, клони и наноси, за да премине на брега.
Извън планирани в работната му програма кратки посещения това реално бе първата визита на Радев свободно сред народа.
“Държавата няма да остави своите граждани на стихията
Комисиите описват щетите и още в началото на септември ще отпуснем еднократна помощ от 1171 евро на пострадалите”, обърна се министър-председателят към хората. Увери ги, че се работи и по възможности пострадалите да получат допълнителна подкрепа до 4000 евро.
Премиерската разходка в Благоевградско обаче не мина съвсем безпроблемно - бяха арестувани двама души, защото опитали “да навлязат в личното му пространство”, което притесни НСО. (Виж долу.)
Радев заведе няколко министри в Струмяни - на отбраната Димитър Стоянов, на земеделието Пламен Абровски и на екологията Росица Карамфилова, за да се запознаят на място с огромните щети по къщите и инфраструктурата, нанесени от потопа в неделя вечерта.
Радев призна, че при тежко засегнати и негодни за обитаване домове тези средства няма да бъдат достатъчни. “Знам, че
4000 евро няма да ги оправят
Това е максимумът на помощта, но търсим и други начини да помагаме”, поясни той.
Вече са пристигнали и 9 хил. литра вода от държавния резерв. Възстановени са електроснабдяването, водоснабдяването, продължава разчистването на терен. Премиерът благодари на кмета Емил Илиев, областния Васил Трендафилов, пожарникари, военни, горски, доброволци и фирми, които осигуриха техника за разчистването на пораженията.
“Басейнова дирекция” към МОСВ и РЗИ следи водите и епидемиологичната обстановка. Продължава работата за възстановяване на движението на жп линията в района на Струмяни.
Същата организация е създадена и в
останалите пострадали райони - Батак, Пещера, Кочан, Брацигово
Кабинетът ще предприеме превантивни мерки за почистване на речните корита от изгнила и изгоряла дървесина.
Още преди месеци са изпратени писма до всички областни управители за идентифициране на най-рисковите участъци, обяви премиерът. До момента са получени отговори от над 200 общини, над 26 областни управи, като средствата ще бъдат насочени към най-критичните места. Радев отбеляза и създаването на Института за геопространствени изследвания и технологии по инициатива на Софийския университет.
Чрез въздушно картографиране и сканиране
ще се определят рисковите участъци и необходимият обем работа, което ще позволи по-точно, прозрачно и ефективно насочване на средствата.
В държавните гори в района над Струмяни е установена наличност от около 220 000 куб. метра дървесина, класифицирана като непригодна, от която до момента са свалени едва около 10%.
Заради особеностите на релефа още през 50-те години на миналия век е започнало изкуствено залесяване за задържане на валежи и порои, а миналата година след огромен пожар са
унищожени над 17 000 дка гора,
обясни земеделският министър Пламен Абровски. “Четири фирми, близки до една определена бивша политическа сила, която е била във властта, не са направили абсолютно нищо. До Нова година тази дървесина вече ще е негодна за използване. Така че наш ангажимент е да видим къде можем да прекратим тези договори, така че по най-бързия начин да усвоим дървесината и да започнем залесяване, защото гората е единственото нещо, което може да спре създаването на такава вълна впоследствие”, обяви той.
А екоминистърът Росица Карамфирова увери, че вчерашните физико-химични проби не показват превишения във водоизточниците в района. Резултатите от микробиологичните изследвания ще излязат във вторник и тогава ще се обяви
кога водата ще може да се ползва за пиене
Разчистват се огромни количества отпадъци и е създадена организация за тяхното временно съхранение, сортиране и последващо безплатно транспортиране до рециклиращи предприятия, разказа тя. А дървесината ще бъде сепарирана според възможностите за последваща употреба. Отпадъците ще бъдат освободени от такса депониране, за да не се натоварва бюджетът на местната власт и гражданите.
Сред приоритетите на държавата остава и контролът върху пожарите, посочи Радев. Напомни, че борбата с тези във високите и труднодостъпни планински райони носи допълнителен риск за пожарните екипи и доброволците.
За първи път
от години са осигурени 7 хеликоптера
в готовност за гасене на пожари, каза премиерът . Настоял е пред шефа на пожарната главен комисар Александър Джартов при нужда хеликоптерите да бъдат заявявани своевременно, особено при планински пожари, за да не се стига до тяхното разрастване.
Двама показно задържани при премиерската визита
Сложиха белезници на жена, задето е без лична карта, появи се и видео как полицаи ритат мъж
Двама души бяха задържани при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, а видеа от задържането им предизвикаха вълна от възмущение онлайн. Часове по-късно той разпореди проверки в НСО и МВР.
Местният сайт “Пиринско” публикува видео как полицаи слагат белезници на жена на име Гергана Петрова - местна екоактивистка. На клипа тя и хора около нея питат защо я задържат и опонират на униформените, че нямат право, но те не искат и да чуят и я избутват в колата. По-късно се появи и второ видео - полицай дърпа мъж от шофьорското място в кола, извлачва го навън, почват да се борят, а униформеният дори го рита.
След голямото възмущение онлайн от ареста на жената МВР излезе с позиция, в която обясняват, че тя се появила на събитието с премиера, което е на открито, и опитала да се присъедини към журналистите, като обяснила, че тя също е такава. Искала да зададе въпроси на премиера. От НСО ѝ поискали документи, но се оказало, че не носи такива. Тогава те викнали полицията и Петрова била отведена в районното с белезници, където ѝ е съставен акт, че не носи лична карта. Реакцията на МВР закъсня с часове, а междувременно депутатът от ДБ Ивайло Мирчев е пуснал въпроси към вътрешния министър Иван Демерджиев.
“Публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава”, излязоха ГЕРБ с позиция, а депутатът Христо Гаджев дори се пошегува, че може би това е борбата с олигархията, обещана от Радев.
Гергана Петрова е отведена с белезници в районното от двама полицаи.
СНИМКА: PIRINSKO.COM