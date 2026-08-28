Над 200 общини обявили рискови точки за бедствия – влизат в карта и им дават пари за превенция (Обзор)

Радев нагази в река Шашка, за да стигне до залетите къщи в Струмяни. Пострадалите ще получат по 1171 евро, после може и още до 4000, търсят се опции за допълнителни помощи

200 хил. кубика дървесина гният в държавните гори над селото, проверяват договорите на фирми, свързани с бивша партия от властта

През укротената - вече превърнала се в поточе река Шашка, нагази премиерът Румен Радев, за да стигне до хората в Струмяни, чиито къщи бяха залети от същата река, излязла от коритото си преди 5 дни. Наложи му се да се покатери и на купища дървета, клони и наноси, за да премине на брега.

Извън планирани в работната му програма кратки посещения това реално бе първата визита на Радев свободно сред народа.

“Държавата няма да остави своите граждани на стихията

Комисиите описват щетите и още в началото на септември ще отпуснем еднократна помощ от 1171 евро на пострадалите”, обърна се министър-председателят към хората. Увери ги, че се работи и по възможности пострадалите да получат допълнителна подкрепа до 4000 евро. Радев нагази в укротилата се река Шашка, за да стигне до залетите къщи в село Струмяни. После премина през купища дървета, клони и наноси, за да огледа пораженията. СНИМКИ: АВТОРЪТ

Премиерската разходка в Благоевградско обаче не мина съвсем безпроблемно - бяха арестувани двама души, защото опитали “да навлязат в личното му пространство”, което притесни НСО. (Виж долу.)

Радев заведе няколко министри в Струмяни - на отбраната Димитър Стоянов, на земеделието Пламен Абровски и на екологията Росица Карамфилова, за да се запознаят на място с огромните щети по къщите и инфраструктурата, нанесени от потопа в неделя вечерта.

Радев призна, че при тежко засегнати и негодни за обитаване домове тези средства няма да бъдат достатъчни. “Знам, че

4000 евро няма да ги оправят

Това е максимумът на помощта, но търсим и други начини да помагаме”, поясни той.

Вече са пристигнали и 9 хил. литра вода от държавния резерв. Възстановени са електроснабдяването, водоснабдяването, продължава разчистването на терен. Премиерът благодари на кмета Емил Илиев, областния Васил Трендафилов, пожарникари, военни, горски, доброволци и фирми, които осигуриха техника за разчистването на пораженията.

“Басейнова дирекция” към МОСВ и РЗИ следи водите и епидемиологичната обстановка. Продължава работата за възстановяване на движението на жп линията в района на Струмяни.

Същата организация е създадена и в

останалите пострадали райони - Батак, Пещера, Кочан, Брацигово

Кабинетът ще предприеме превантивни мерки за почистване на речните корита от изгнила и изгоряла дървесина.

Още преди месеци са изпратени писма до всички областни управители за идентифициране на най-рисковите участъци, обяви премиерът. До момента са получени отговори от над 200 общини, над 26 областни управи, като средствата ще бъдат насочени към най-критичните места. Радев отбеляза и създаването на Института за геопространствени изследвания и технологии по инициатива на Софийския университет.

Чрез въздушно картографиране и сканиране

ще се определят рисковите участъци и необходимият обем работа, което ще позволи по-точно, прозрачно и ефективно насочване на средствата.

В държавните гори в района над Струмяни е установена наличност от около 220 000 куб. метра дървесина, класифицирана като непригодна, от която до момента са свалени едва около 10%.

Заради особеностите на релефа още през 50-те години на миналия век е започнало изкуствено залесяване за задържане на валежи и порои, а миналата година след огромен пожар са

унищожени над 17 000 дка гора,

обясни земеделският министър Пламен Абровски. “Четири фирми, близки до една определена бивша политическа сила, която е била във властта, не са направили абсолютно нищо. До Нова година тази дървесина вече ще е негодна за използване. Така че наш ангажимент е да видим къде можем да прекратим тези договори, така че по най-бързия начин да усвоим дървесината и да започнем залесяване, защото гората е единственото нещо, което може да спре създаването на такава вълна впоследствие”, обяви той.

А екоминистърът Росица Карамфирова увери, че вчерашните физико-химични проби не показват превишения във водоизточниците в района. Резултатите от микробиологичните изследвания ще излязат във вторник и тогава ще се обяви

кога водата ще може да се ползва за пиене

Разчистват се огромни количества отпадъци и е създадена организация за тяхното временно съхранение, сортиране и последващо безплатно транспортиране до рециклиращи предприятия, разказа тя. А дървесината ще бъде сепарирана според възможностите за последваща употреба. Отпадъците ще бъдат освободени от такса депониране, за да не се натоварва бюджетът на местната власт и гражданите.

Сред приоритетите на държавата остава и контролът върху пожарите, посочи Радев. Напомни, че борбата с тези във високите и труднодостъпни планински райони носи допълнителен риск за пожарните екипи и доброволците.

За първи път

от години са осигурени 7 хеликоптера

в готовност за гасене на пожари, каза премиерът . Настоял е пред шефа на пожарната главен комисар Александър Джартов при нужда хеликоптерите да бъдат заявявани своевременно, особено при планински пожари, за да не се стига до тяхното разрастване. Гергана Петрова е отведена с белезници в районното от двама полицаи. СНИМКА: PIRINSKO.COM

Двама показно задържани при премиерската визита

Сложиха белезници на жена, задето е без лична карта, появи се и видео как полицаи ритат мъж

Двама души бяха задържани при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, а видеа от задържането им предизвикаха вълна от възмущение онлайн. Часове по-късно той разпореди проверки в НСО и МВР.

Местният сайт “Пиринско” публикува видео как полицаи слагат белезници на жена на име Гергана Петрова - местна екоактивистка. На клипа тя и хора около нея питат защо я задържат и опонират на униформените, че нямат право, но те не искат и да чуят и я избутват в колата. По-късно се появи и второ видео - полицай дърпа мъж от шофьорското място в кола, извлачва го навън, почват да се борят, а униформеният дори го рита.

След голямото възмущение онлайн от ареста на жената МВР излезе с позиция, в която обясняват, че тя се появила на събитието с премиера, което е на открито, и опитала да се присъедини към журналистите, като обяснила, че тя също е такава. Искала да зададе въпроси на премиера. От НСО ѝ поискали документи, но се оказало, че не носи такива. Тогава те викнали полицията и Петрова била отведена в районното с белезници, където ѝ е съставен акт, че не носи лична карта. Реакцията на МВР закъсня с часове, а междувременно депутатът от ДБ Ивайло Мирчев е пуснал въпроси към вътрешния министър Иван Демерджиев.

“Публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава”, излязоха ГЕРБ с позиция, а депутатът Христо Гаджев дори се пошегува, че може би това е борбата с олигархията, обещана от Радев.

Гергана Петрова е отведена с белезници в районното от двама полицаи.

СНИМКА: PIRINSKO.COM