Променят маршрутите на трамваи и автобуси в София заради ремонта на бул. „Княгиня Мария Луиза"

Временна организация на обществения транспорт се въвежда в София заради реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза", съобщиха от Столична община. Промените ще са в сила от 00:00 ч. на 31 август до 24:00 ч. на 10 септември 2026 г. и ще засегнат участъка между ул. „Опълченска" и ул. „Козлодуй".

Заради изпълнението на етап I-3 от реконструкцията се променят маршрутите на трамваи № 6, 7, 12 и 27, автобуси № 60, 78, 213, 305 и 404, както и на нощната линия N2.

Трамвай № 6 ще се движи между ж.к. „Иван Вазов" и ж.к. „Обеля 2" по обходен маршрут през пл. „Възраждане", бул. „Александър Стамболийски", бул. „Константин Величков", ул. „Скопие" и бул. „Рожен". Промяната е в сила и в двете посоки.

Трамвай № 7 ще се движи до Централна жп гара по досегашния си маршрут, след което ще продължава по бул. „Княгиня Мария Луиза", ул. „Алабин" и бул. „Христо Ботев", откъдето ще се връща по обичайния си маршрут към кв. „Манастирски ливади – запад".

При трамвай № 12 промяната ще е в района на кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза" и бул. „Христо Ботев". Мотрисите ще преминават по бул. „Христо Ботев", ул. „Струга" и отново по бул. „Княгиня Мария Луиза".

Трамвай № 27 също ще бъде отклонен през бул. „Христо Ботев" след Централна жп гара, като след ул. „Алабин" ще се връща към редовния си маршрут.

Промени се въвеждат и за автобусите. Линия № 60 ще се движи до спирка с код 2829 „Бул. Княгиня Мария Луиза", която временно ще бъде крайна и начална. Автобусите няма да обслужват спирка с код 1327 „Централна гара".

Линии № 78, 213, 305 и 404 ще тръгват от „Централна гара", ще извършват обратен завой на надлез „Надежда" и ще продължават по бул. „Княгиня Мария Луиза" и бул. „Христо Ботев". В променения участък няма да се обслужват съществуващите спирки, като след „Централна гара" автобусите ще спират на спирка с код 1326 „Ул. Клокотница".

Променен ще бъде и маршрутът на нощната автобусна линия N2 в посока кв. „Обеля". След кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза" и бул. „Сливница" автобусите ще продължават направо по булеварда, а след кръстовището с бул. „Христо Ботев" ще се включват в обичайния маршрут. В променения участък ще се обслужва спирка „Централна гара". В обратната посока маршрутът на N2 остава без промяна.

Трамвайните линии № 6, 7, 12 и 27 ще спират на всички съществуващи спирки по променените маршрути.