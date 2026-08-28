И в неделя ГЕРБ няма да каже как ще играе на президентския вот, решението ще е в последния момент

Двама, сред които ново лице, ще заместят Живко Тодоров и Делян Добрев в Изпълнителната комисия

И тази неделя няма да стане ясно ще има ли ГЕРБ свой кандидат и каква е стратегията на втората политическа сила за президентските избори на 25 октомври. Партията свика най-висшия си форум - Национално събрание, но акцент се очаква да бъдат рокадите в ръководството.

700 делегати и гости от всички областни структури в страната ще чуят в НДК какво ще им каже лидерът Бойко Борисов. Но не и име на кандидат за президент.

Обсъждат се няколко варианта, но решение - дали ще е чисто партиен кандидат, дали ГЕРБ ще даде подкрепа зад инициативен комитет, или пък ще предложи свое вице в друга двойка, все още няма. Въпреки това се очаква партията да внесе документи в ЦИК за регистрация за вота до крайния срок - 9 септември.

От структурите вече летят познати имена за номинации като Йорданка Фандъкова и Томислав Дончев. А Борисов сам се оплака, че Димитър Николов бил изхвърлен от надпреварата с избора на Бургас за “Евровизия”.

Запознати твърдят, че като вариант за подкрепена кандидатура, издигната от инициативен комитет, е бил обсъждан и бившият президент Петър Стоянов. Радва се на уважение и би могъл да привлече демократични гласове извън актива, на който разчитат ГЕРБ. Той обаче отказал.

В подобен вариант се спрегна и името на съпредседателя на “Синя България” Петър Москов. Депутати от ГЕРБ вече декларираха подкрепа за инициативи на “Синя София” в Столичния общински съвет, а самият той е бил част от кабинет на Борисов като здравен министър.

Още миналата година Бойко Борисов заговори за сътрудничество с ПП и ДБ за обща президентска кандидатура. Двете формации обаче отхвърлиха подобен вариант и са се насочили към Андрей Гюров през инициативен комитет. А и вече дадоха заявка, че вицепрезидентският пост не е вакантен, а е за Георги Кандев. Така за Борисов остава опцията да намери подходящата формула и кандидат, но това вероятно ще стане ясно поне след две седмици.

За неделя е сигурно едно - партийният форум ще гласува промени в състава на Изпълнителната комисия. Тясното ръководство трябва да бъде обновено, след като двама негови членове - старозагорският кмет Живко Тодоров и бившият депутат Делян Добрев, се оттеглиха.

През март Борисов гласува доверие на двама знакови кметове - Тодоров и бургаския Димитър Николов, да поемат функциите на организационни секретари. След вота през април, свил депутатите на ГЕРБ до 39 души, Тодоров и Томислав Дончев седнаха до Борисов за първия публичен разбор на представянето на ГЕРБ на изборите. “Ние ще възстановим изцяло своя антикорупционен профил, с който бяхме създадени”, изненадващо обяви Тодоров и дори заговори за необходимостта от промени в политиката на партията. Само 3 дни по-късно обяви, че поема лична отговорност и се оттегля от Изпълнителната комисия - ще насочи цялата си енергия и внимание за развитието на Стара Загора. А в интервю за “24 часа” призна, че като редови член има по-голям шанс да казва това, което мисли.

Запознати разкриха, че оставката на Тодоров била толкова бърза, че името му реално не било внесено за вписване пред съда като член на новото ръководство. Затова и в неделя за него гласуване нямало да има.

Два месеца след него Изпълнителната комисия, както и всички партийни и политически постове, включително парламента, напусна Делян Добрев. “В политиката съм от 20 г. Работил съм за партията, резултатите ги дава избирателят, който продължава да ни подкрепя. Но има момент, в който, както казах на младежите, ние, които 20 г. сме в политиката, трябва да отстъпим и да дадем път на младите”, обяви на 20 юни Добрев. Той мина през всякакви политически постове - от общински съветник, през депутат, шеф на енергийната и на бюджетната комисия в НС, зам.-министър, до министър. Сега Добрев се е насочил към големи енергийни проекти.

А Борисов лаконично обяви, че приема решението му. Междувременно обяви курс за подмяна на по-стари и опитни кадри с нови имена. Вече няколко месеца обикаля страната, за да обновява ГЕРБ, а знакови политици се включват в младежката академия “Новите умове”.

“Ще извадим хора, които утре можем да пуснем по медиите, а до местните избори ще имаме правителство в сянка, с което да заявим на хората защо ГЕРБ иска да управлява и с кого ще го прави, за да не се получават такива недоносчета, които имаме в момента”, обясни в началото на месеца бившият премиер.

Затова очакванията са тази неделя именно ново лице да влезе в тясното ръководство.

Партийни заместници на Борисов в момента са Томислав Дончев и Даниел Митов. В Изпълнителната комисия са пловдивският кмет Костадин Димитров, бившият му заместник Владимир Темелков, настоящите депутати Йорданка Фандъкова, Деница Сачева, Костадин Ангелов, Георг Георгиев и Стефан Арсов, както и бившите Тодор Тодоров и Илтер Бейзатов.