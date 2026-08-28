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Задържаната в Струмяни активистка: Добре съм, но с охлузени от белезниците китки

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Гергана Петрова. СНИМКА: Личен профил във фейсбук

Пуснаха ме от ареста. Добре съм, но изморена и с охлузени от белезниците китки. Това е последното мое видео преди ареста. Това пише под свое видео във фейсбук активистката Гергана Петрова, която беше задържана в края на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни по-рано днес.  

Полицаи са поставили белезници на активистката и са се опитали да я вкарат в патрулката, за да я отведат за обяснения. Петрова е познат общественик в община Струмяни, ревностен защитник на природата. Администратор е на фейсбук група и често публикува критики по отношение на сечта в горите, подава редовно и сигнали до институциите. Организира и протести срещу безводието в Илинденци и Струмяни.

Още от нощта на потопа в Струмяни тя е на терен и помага за разчистването, публикува и полезна информация за жителите на селото. В социалните мрежи се появи и друго видео как полицаи задържат и мъж.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова със закъснение и едва след като се вдигна шум. Казват, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена, допълват от МВР.

Премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и НСО. 

От НСО също излязоха с позиция: В Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) потърсиха съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение, съобщиха от службата. 

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", добавиха оттам. 

Гергана Петрова. СНИМКА: Личен профил във фейсбук

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