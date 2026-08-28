Мъж е със сериозни изгаряния след пожар в автосервиз за газови уредби във Варна

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Един човек е пострадал при пожар в автосервиз за газови уредби във варненския квартал „Владислав Варненчик", съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.

Сигналът за инцидента е подаден преди минути. По първоначални данни в сервиза се е запалило моторно превозно средство. Незабавно към мястото са насочени екипи на пожарната.

При инцидента е пострадал един човек, който по първоначални данни е получил по-сериозни изгаряния.

Пожарникарите са на място и работят по овладяването на огъня. Причините за възникването на пожара и точните обстоятелства около инцидента предстои да бъдат изяснени.