Демерджиев уволни шефа на полицията в Благоевград след арестите в Струмяни

Със заповед на вътрешния министър Иван Демерджиев Илия Тупаров вече не изпълнява длъжността директор на ОДМВР - Благоевград, съобщиха от пресцентъра на МВР. Оттам добавиха, че решението на министър Демерджиев е взето на база действията на служители на ОДМВР - Благоевград в Струмяни. Активистката Гергана Петрова беше задържана в края на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни по-рано днес.

Тупаров беше временно преназначен на длъжността със заповед на Емил Дечев.

"Директорът не докладва своевременно за случая, а реакцията на служителите на място превишава необходимите действия", заявява вътрешният министър. "Гарантирането на правата и свободите на българските граждани е основен приоритет пред МВР", допълва той.

При ареста на Петрова полицаи са й поставили белезници и са се опитали да я вкарат в патрулката, за да я отведат за обяснения. Петрова е познат общественик в община Струмяни, ревностен защитник на природата. Администратор е на фейсбук група и често публикува критики по отношение на сечта в горите, подава редовно и сигнали до институциите. Организира и протести срещу безводието в Илинденци и Струмяни.

Още от нощта на потопа в Струмяни тя е на терен и помага за разчистването, публикува и полезна информация за жителите на селото. В социалните мрежи се появи и друго видео как полицаи задържат и мъж.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова със закъснение и едва след като се вдигна шум. Казват, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена, допълват от МВР.

Премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и НСО.

От НСО също излязоха с позиция: В Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) потърсиха съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение, съобщиха от службата.

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", добавиха оттам.

Случаят предизвика и политически реакции.

"Румен Радев арестува мафията, оцветено. Но този път никак не е смешно", така депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев коментира случая във фейсбук

"Да арестуваш човек само защото бил "пречел" на премиера е безобразие и няма извинение.

А се оказва, че арестите за нарушаване на спокойствието на премиера в Струмяни са много!

И то все на местни хора, които чистят техните или на съседите си домове.

Някой до довечера трябва да бъде уволнен", посочи още той.

Депутатът от ГЕРБ от Сандански Георги Георгиев също се изказа в защита на задържаната екоактивистка.

"Категорично осъждам днешния арест на Гергана Петрова, която задържаха в Струмяни, защото изказваше мнение. Свободата на словото е ОСНОВА на демокрацията! Разбирам, че има още арести и побой над гражданин на община Струмяни. Държа властите да изяснят случилото се в най-кратък срок", написа той в профила си във фейсбук.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев съобщи във фейсбук, че е пуснал парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова.

"Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи.

Поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР.

Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест.

Първоначалната информация е, че дамата е журналист и активист, представител на местната общност, активно участваща в разчистването на пораженията от природното бедствие там. Сигурен съм, че е имала какво да каже на премиера, но НСО и МВР са ѝ попречили", заяви Мирчев.