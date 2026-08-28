31 август е крайният срок за възражения срещу изравнителните сметки на „Топлофикация“

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31 август е последният срок, в който потребителите могат да подадат възражения срещу годишните си изравнителни сметки за топлинна енергия за сезон 2025/2026 г. За това напомни бившият омбудсман и лидер на гражданската платформа „Изправи се.БГ" Мая Манолова във Фейсбук. Тя призова домакинствата да проверят внимателно фактурите и отчетите си.

Възражение може да бъде подадено при съмнения за неправилно начислена топла вода, сградна инсталация, грешно отчетени показания или други несъответствия в изравнителната сметка.

След изтичането на срока потребителите могат да защитят правата си по съдебен ред, което обаче е свързано с допълнителни разходи и несигурност.

Манолова дава пример с 85-годишна жена, която живее сама. Тя трябва да доплати около 520 евро за топла вода. Според отчета тя е използвала допълнителни 55 куб. м.

При несъгласие с изравнителната сметка е препоръчително възражението да бъде изпратено както до „Топлофикация София", така и до фирмата за дялово разпределение, съветва Манолова.

В примерната бланка, публикувана от нея, потребителят трябва да посочи имената си, адреса на имота, обект или потребителски номер и номера на инсталацията.

В документа се посочва, че на основание чл. 70, ал. 8 от Наредба № Е-РД-04-1 за топлоснабдяването се оспорват индивидуалната изравнителна сметка, извършеното дялово разпределение и издадената въз основа на тях фактура.

„Оспорвам начисленото количество топлинна енергия за сградна инсталация, приложимостта и законосъобразността на използваната формула и крайния финансов резултат по партидата", гласи примерният текст.

При конкретно възражение потребителят трябва да посочи какво точно оспорва – например начисленото количество за сградна инсталация, отчетените количества топла вода или други компоненти от сметката.

В бланката се препоръчва да бъдат описани конкретните количества и суми от фактурата. Например потребителят може да посочи колко топлинна енергия му е начислена за сградна инсталация и колко за индивидуално отопление.

Ако се оспорва начисленото количество за сградна инсталация, в примерната бланка е записано: „Количеството за сградна инсталация не е измерено в имота и е добавено по оспорената формула към действително отчетения разход."

След това се посочва общият разход за отопление и се описва конкретно кой негов компонент се оспорва.

Важно е възражението да не бъде само общо оплакване, а да съдържа конкретни данни от сметката и ясно искане за проверка и преизчисляване, подчертава Манолова.

Според Манолова до 31 декември 2026 г. топломерите и водомерите за топла вода трябва да бъдат подменени с уреди за дистанционно отчитане. Тя предупреждава, че ако това не бъде направено, от 1 януари потреблението може да бъде начислявано по максимални стойности, което според нея крие риск от значително по-високи сметки.

По данни, цитирани от Манолова, само в София клиентите на един от топлинните счетоводители имат около 75 000 водомера за топла вода, които трябва да бъдат подменени до края на годината.

От „Изправи се.БГ" настояват срокът за подмяната на уредите да бъде удължен. Манолова призовава и за промяна на модела, при който дяловото разпределение се извършва от отделни топлинни счетоводители.