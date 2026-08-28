6 месеца затвор за дилър, продал дрога за 2,41 евро в Пловдив

Общо притежавал 0,307 грама синтетичен канабиноид

6-месечна ефективна присъда получи пловдивчанин, признал се за виновен за продажба на наркотици. Лишаването от свобода ще изтърпи при общ режим, а освен това трябва и да плати 1533,88 евро глоба и 81,36 евро разноски по делото. Присъдата е след споразумение с прокуратурата, което Окръжният съд е одобрил, и не подлежи на обжалване и протест.

Мъжът е арестуван на 19 май. Установено е, че тогава продал 0,157 грама синтетичен канабиноид на стойност 2,41 евро. У себе си държал с цел разпространение още малко, като общото количество наркотик, което притежавал в този ден, било 0,307 грама - за 4,71 евро.

Оттогава мъжът е зад решетките и времето, което изкарал там до сключването на споразумението, ще бъде приспаднато от присъдата му. Така му остава да излежи половината.