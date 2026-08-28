Срути се част от красивия водопад „Самодивско пръскало“ край Девин

Част от изключително красивия водопад „Самодивско пръскало" край Девин се срути. „Отчупени са огромни скални маси. Може би става въпрос за паднали скали между 200 и 300 куб. метра. Има парчета с големината на джип. Много е странно срутването да се случи през лятото. По принцип подобни срутвания стават през зимата, когато скалните процепи се пълнят с вода и се предизвиква напукване", каза Владимир Солаков от туристическото дружество в Девин.

За щастие, срутването е станало във време, когато не е имало туристи, и няма пострадали, допълни Солаков.

„Самодивското пръскало" се намира в местността Струилица над Девин. До него се достига чрез отклонение от екопътека в поречието на река Девинска. Водопадът представлява двоен воден пад с обща височина около 70 метра. Първият пад е с височина 25 метра, а вторият – 45 метра. Водопадът е най-пълноводен през пролетта и есента.

До водопада туристическото дружество и общината в Девин са изградили екопътека. „Част от инфраструктурата е потрошена – мост, стълби и площадка. Щетите ще бъдат отстранени и ще се стремим водопадът да бъде достъпен и безопасен, защото е обичан от туристите", каза Солаков.