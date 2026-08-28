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Срути се част от красивия водопад „Самодивско пръскало“ край Девин

Валентин Хаджиев

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Срутената скална маса е между 200 и 300 кубика. Има парчета с размерите на автомобил. Снимки: Владимир Солаков

Част от изключително красивия водопад „Самодивско пръскало" край Девин се срути. „Отчупени са огромни скални маси. Може би става въпрос за паднали скали между 200 и 300 куб. метра. Има парчета с големината на джип. Много е странно срутването да се случи през лятото. По принцип подобни срутвания стават през зимата, когато скалните процепи се пълнят с вода и се предизвиква напукване", каза Владимир Солаков от туристическото дружество в Девин.

За щастие, срутването е станало във време, когато не е имало туристи, и няма пострадали, допълни Солаков.

„Самодивското пръскало" се намира в местността Струилица над Девин. До него се достига чрез отклонение от екопътека в поречието на река Девинска. Водопадът представлява двоен воден пад с обща височина около 70 метра. Първият пад е с височина 25 метра, а вторият – 45 метра. Водопадът е най-пълноводен през пролетта и есента.

До водопада туристическото дружество и общината в Девин са изградили екопътека. „Част от инфраструктурата е потрошена – мост, стълби и площадка. Щетите ще бъдат отстранени и ще се стремим водопадът да бъде достъпен и безопасен, защото е обичан от туристите", каза Солаков.

Срутената скална маса е между 200 и 300 кубика. Има парчета с размерите на автомобил. Снимки: Владимир Солаков

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