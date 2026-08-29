Николай Денков: Ще подкрепим Андрей Гюров, но не искаме да бъде партийна кандидатура

Не искаме Андрей Гюров да бъде партийна кандидатура, защото той не е такава.

Това отговори заместник-председателят на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков пред БНТ на въпрос защо от партията не издигнат сами кандидатурата на Гюров за президент.

"Ние винаги сме казвали, че ще бъдем заедно с ДБ по отношение на един кандидат, който да обедини не само център и дясно, а по-широк кръг от хора, които искат европейско развитие на България. Многократно сме казвали, че най-близко е Андрей Гюров. Искаме да го подкрепим в неговото усилие. В момента, в който се заяви, ние ще минем през нашата процедура и той ще има пълна подкрепа от нас", каза още той.

Той коментира и вчерашните събития в Струмяни, където полицията задържа екоактивистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев. След голямото възмущение онлайн от ареста на жената МВР излезе с позиция, в която обясняват, че тя се появила на събитието с премиера, което е на открито, и опитала да се присъедини към журналистите, като обяснила, че тя също е такава. Искала да зададе въпроси на премиера. От НСО ѝ поискали документи, но се оказало, че не носи такива. Тогава те викнали полицията и Петрова била отведена в районното с белезници, където ѝ е съставен акт, че не носи лична карта.

Още същата вечер вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на ОДМВР - Благоевград Илия Тупаров. По думите му той не е докладвал "своевременно за случая, а реакцията на служителите на място са превишили необходимите действия".

"Видяхме едно продължение на линията, в което управляващите не търпят критика. Видяхме премиера с бялата риза, с многото охранители около него. Вместо една успешна пиар акция, нещата тръгнаха накриво", заяви Денков.

По думите му бюджетът за 2027 г. също не изглежда добре, но истинският разговор ще бъде, когато го представят с числата.

"За момента не виждаме никакви индикации за повишаване на доходите", каза бившият премиер.

Той коментира и международната политика на България.

"През последните години винаги сме имали много добро сътрудничество с Турция, но когато ние бяхме на власт имахме специалната задача да развием отношенията с Гърция. През последните няколко месеца виждаме едно ясно пренебрежение на отношенията с Гърция за сметка на Турция", заяви той.