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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23470631 www.24chasa.bg

Пожар изпепели хижа "Ветерани" край Разлог

Тони Маскръчка

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Пожар изпепели до основи хижа "Ветеран" край Разлог.

Голям пожар изпепели до основи хижа "Ветерани" край Разлог. В гасенето се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Благодарение на бързата им намеса не е допуснато огънят да обхване гората и да се превърне в нов огнен ад.

"Сигурен съм, че в най-кратки срокове ще бъде направена нова, по-хубава от предишната. Разложани пак ще покажат, че милеят за планината и ще възстановят хижата и облика на самото място. Обаждат се вече хора, готови да дарят средства и материали за тази кауза! Благодарности на пожарникарите, горските служители и доброволците, че не допуснаха разпространение на огъня в красивата ни гора!", коментира Цветан Манов, доброволец от Разлог и публикува видео от пожара.

Причината за пожара се изясняват.

Пожар изпепели до основи хижа "Ветеран" край Разлог.

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