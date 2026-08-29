Пожарът в крайбрежно заведение в Созопол тръгнал от неизправен хладилник

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Неизправен хладилник е причинил пожара, избухнал тази сутрин в крайбрежно заведение в Созопол. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на вътрешните работи в Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 5:00 часа.

Пожарът е предизвикал силно задимяване и се е разпространил към близко разположени хотели и почивни бази, което е наложило евакуацията на летовниците. Те са изведени на безопасно място.

Напълно е изгоряла дървената фасада на базата на Българския Червен кръст в града.

На място все още има противопожарни автомобили.