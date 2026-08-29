Илияна Йотова: България е солидарна с Непал и Китай

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България изразява солидарност с народите на Непал и Китай, написа президентът Илияна Йотова в социалната мрежа Х.

Съболезнования на семействата на загиналите и бързо възстановяване на пострадалите. Кураж и успех в спасителните и възстановителните дейности, както и в преодоляването на последиците от това катастрофално бедствие, заявява още държавният глава.

Дълбоко сме натъжени от трагичната загуба на човешки животи и разрушенията, причинени от внезапните наводнения в Непал и Китай, написаха от Министерството на външните работи в Х в четвъртък. Мислите ни са със семействата на загиналите и с близките на изчезналите. Изразяваме пълна солидарност с местните общности и спасителните екипи на терен, посочиха още от външното ведомство.

Срутването на част от ледник в сряда предизвика огромен поток от скали, лед, кал и отломки по речните системи в Хималаите, като отне живота на близо 600 души в Непал и Тибет, а над 2000 все още са в неизвестност, пише БТА.

Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ за пострадалите от опустошителното наводнение, което отне живота на над 500 души в Непал.