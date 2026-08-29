Вещо лице договори условна присъда за невярна експертиза по дело в Пловдив

Йорданка Ташева от Бургас трябвало за изследва моторното масло при спор за изправността на автомобил, но не го направила

Вещо лице от Бургас договори условна присъда за невярно заключение по експертиза, назначена по дело в Пловдив. Става дума за спор между продавач и купувач на кола дали возилото е изправно, при който се стигнало до съд. В хода на процеса през октомври 2023 г. на Йорданка Ташева била възложена химическа експертиза, при която трябвало да вземе проба от моторното масло на автомобила и така да установи дали действително има технически проблем. Тя обаче него направила и подготвила експертизата без изследването.

Така й било повдигнато обвинение и Ташева беше изправена пред Районния съд в Пловдив. "Нищо нередно не съм направила", заяви тя преди заседанието, но после призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата. Договореното наказание е 9 месеца условно с изпитателен срок от 3 г. и година и половина без правото да работи като вещо лице.

Йорданка Цанкова Ташева фигурира като преподавател в бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров". Пред "24 часа" тя отказа да отговори на въпроса дали още работи там.

Дела срещу вещи лица за неверни експертизи са изключителна рядкост.