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Петър Тодоров: Вече ще се влиза в МВР след тест за интегритет или детектор на лъжата

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Петър Тодоров е депутат от ПБ и бивш главен секретар на МВР. Снимка: Нова тв

Още при кандидатстването на хора за постъпване в системата на МВР, ще се добави и тест за интегритет или детектор на лъжата. Промените ще залегнат в изцяло нов Закон за МВР. Това съобщи шефът на вътрешната комисия в парламента Петър Тодоров, който е и бивш главен секретар на МВР.

При всяко едно кариерно израстване ще има нов тест за интегритет. Ако кандидатът не ги издържи, няма да заеме съответната длъжност, посочи депутатът от "Прогресивна България". И обясни, че самите тестове ще се правят в Института по психология. Обясни, че ще се търси и дисциплинарна отговорност на такива служители, включително уволнение, ако няма достатъчно доказателства за предаване на прокуратурата.

Целта е законът да бъде готов до края на тази парламентарна сесия и тогава да бъде включен в програмата.

За акцията в ресторант в столичния кв. "Драгалевци", при която стана ясно, че е имало заглушител, Тодоров каза, че тя е доказателство, че вече няма недосегаеми. Но трябвало да се провери дали не е изтекла информация и затова да липсва самия заглушител. В същия ресторант бе и акцията преди 3 години по задържането на сочения за брокер в съдебната система Петьо Петров-Пепи Еврото. Той обаче не бе открит в заведението. Тогава акцията бе на ГДБОП, чийто шеф по онова време бе Калин Стоянов, припомни Тодоров, който тогава бе главен секретар на МВР. Посочи, че седмица по-късно Стоянов станал вътрешен министър. И добави, че оправданието, което чул в ролята си на главен секретар, било за таен вход, който от ГДБОП не знаели.

Петър Тодоров е депутат от ПБ и бивш главен секретар на МВР. Снимка: Нова тв

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