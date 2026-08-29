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Кафява мечка изяде близо 150 кг мед за седем дни край Асеновград (снимка)

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От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30. Снимка: Община Асеновград

Кафява мечка нанесе щети на пчелин в землището на с. Сини връх, община Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Кошерите са разположени в "Чотрова махала", с надморска височина 1250 метра.

Пчелинът е ограден с дървена ограда с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. Мечката е влизала в пчелина в продължение на седем последователни дни – в периода от 20 до 26 август, през тъмната част от денонощието.

От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30. Изядени са общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и мечи следи от утъпкване на почвената покривка, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро, пише БТА.

Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, с цел да се предотврати повторно нападение. 

Специално свикана комисия е извършила оглед и след направените констатации, е отправила предложение към директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив засегнатият собственик да получи обезщетение. 

От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30. Снимка: Община Асеновград

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