Лидерът на "Възраждане" е осъден за дискриминация срещу Соломон Паси

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Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси.

Това съобщи съпругата на бившия външен министър Гергана Паси във фейсбук профила си.

"Последното съдебно решение потвърждава, че партия "Възраждане" и Костадинов "съзнателно провокират и катализират злокобни процеси в социалните мрежи". Коментарите под позициите им "съдържат крайни антиеврейски стереотипи, призиви за насилие, копнеж по политиките на Хитлер, омаловажаване на Холокоста и пр.", пише още тя.

През март 2025 г. Комисията за защита от дискриминация постанови, че с публикации във фейсбук и ютюб Костадинов и партията му са осъществили дискриминация под формите на тормоз и подбуждане към дискриминация спрямо Соломон Паси по етнически признак. В решението се посочваше как конкретни публикации са провокирали "вълна от нагнетена реч срещу евреите" и дискусии, споделящи "откровени антисемитски нагласи". Отбелязваше се, че публикациите са въздействали върху съзнанието "по начин, форсиращ нагласа, която има потенциал да бъде приведена в действие". КЗД намери, че Костадинов и "Възраждане" създават враждебна среда, нагнетяваща омраза към Соломон Паси, разрастваща се до неприязън към лицата с еврейска етническа принадлежност.

КЗД обаче не наложи глоби и решението й беше атакувано в съда и от Костадинов, и от Паси. В крайна сметка две съдебни инстанции потвърждават решението на комисията.

"Нямам капка съмнение, че физическата жестокост на улицата тръгва от думите, които използваме безнаказано в безкрайното онлайн пространство.

Благодаря на Български Хелзински Комитет за безупречната работа!", написа още Гергана Паси.