Кметът на Тополовград на рождения ден на столетница

Жителката на Тополовград Ангелина Димитрова отпразнува 100-та си годишнина. Това съобщи във Фейсбук кметът на общината Божин Божинов, който лично поднесе подаръци и благопожелания на рожденичката от името на Общината и от свое име.

За мен тези срещи са особено важни. Те ни напомнят, че трябва да уважаваме и помним хората, които са дали част от живота си за нашия град и общност. Защото зад всеки достолепен юбилей стои история, която заслужава да бъде разказвана, отбелязва Божинов, цитиран от БТА.

Предишният навършил един век жител на област Хасково също беше от Тополовградско. Димитър Демиров е роден и израснал в село Срем. Той навърши 100 години на 8 август.