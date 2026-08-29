Гергана Петрова: В полицията ми казаха, че не знаят защо ме задържат, имали заповед

"В полицията ми казаха, че не знаят защо ме задържат. Получили са заповед", това разказа активистката Гергана Петрова в "Контракоментар" пред Асен Генов.

Петрова беше задържана от полицията в петък по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Тя е познат общественик в община Струмяни, ревностен защитник на природата. Администратор е на фейсбук група и често публикува критики по отношение на сечта в горите, подава редовно и сигнали до институциите. Организира и протести срещу безводието в Илинденци и Струмяни.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова със закъснение и едва след като се вдигна шум. Казват, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Късно вечерта в петък вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на ОДМВР - Благоевград Илия Тупаров.

Петрова разказа своята версия на историята. Работила с доброволци в селото, което пострада от наводнение преди няколко дни, когато видяла, че идват много хора и журналисти.

"Сетих се, че това трябва да е премиерът. Бях с лопатата и я оставих. Всички се стекоха да видят кой идва и защо", разказа тя.

Видяла, че и Румен Радев е там и говори с нейна съседка. Отишла към него и включила камерата си и тогава от НСО я предупредили, че не трябва да приближава премиера.

"Не че има как да бъде доближен, защото НСО го бяха обгърнали от всички страни. Едни мъжаги в черно гледат страшно, плашат хората. Още малко ще ни пребият. Много го пазеха, все едно ние сме опасни. А все пак той е дошъл при нас", обясни Петрова.

Тя се досетила, че премиерът ще дава пресконференция пред кметството в Струмяни, на която ще може да му се задават въпроси и тръгнала натам през реката.

"Бях с ботуши и ми беше лесно. Черните хора, мъжете в черно ме бутаха, въпреки че бях на достатъчно разстояние от него. Казах им: Това не е ли нашият премиер? Не може ли да го снимам? До него има мои съседи, не ги спирате, а мен ме спирате?".

Активистката разказа още, че дъщеря ѝ, която също била там, видяла, че от самото начало имало човек в черно, който я следял.

Премиерът си тръгнал и цивилен полицай поискал личната карта на Гергана Петрова. Тя му обяснила, че документът е в колата, но има снимка в телефона, която му показала. Полицаят си записал ЕГН-то ѝ, проверили я и я освободили. Това се случило на няколко метра от мястото, където по-късно е задържана.

"После при самия арест казаха, че не знаят коя съм. Тръгнах да се прибирам и тогава ме задържаха. После в полицията ми казаха, че не знаят защо ме задържат. Получили са заповед. Видяха, че вървя мирно и тихо. Бях заедно с още две доброволки от село Илинденци. Снимах един мъж, който искал да каже нещо на премиера, но не му позволили", разказа още тя.

"Изведнъж дойдоха двама при мен и казаха: Вие не трябва да ходите натам! Единият полицай започна силно да ме държи за ръката. За първи път ми се случва такова нещо. Сякаш съм "егати престъпникът". Повлачиха ме, сложиха ми белезниците. Помислих, че ще ме бият. Румен Радев беше на 30-40 метра. Няма как да не е чул, аз виках", обясни Петрова.

Тя разказа още, че искала да съобщи на Радев за сметището, на което извозват отпадъците от бедствието. Сигнализирал й човек, който искал да остане анонимен.

"Тези отпадъци може да са токсични и трябва да се изхвърлят на специално място. А те ги изхвърлят в коритото на Струма. Вчера от Басейнова дирекция-Благоевград са отишли в кметството на Струмяни и са искали да съставят акт на кмета. Но се е обадил депутат от ПБ и всичко е спряно. Това исках да кажа на Румен Радев", заключи Гергана Петрова.