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Двама загинали, а 27 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие

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Катастрофа (Снимката е илюстративна)

Двама души са загинали, а 27 са ранени при 22 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани едно тежко и 30 леки пътнотранспортни произшествия, пострадал е един човек.

От началото на месеца при катастрофи са загинали 33-ма души, а 789 са ранени.

От началото на годината при 4414 пътни инцидента 306 души са загубили живота си, а 5488 са ранени.

При сравнение с данни за 278 загинали през същия период на 2025 г. се отчитат с 28 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.

Катастрофа (Снимката е илюстративна)

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