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Илияна Йотова: Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента

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Президентът Илияна Йотова Снимка: Георги Палейков

Другата седмица ще знаете името на вицепрезидента, а на 8 септември и имената в инициативния комитет. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Тя е в Стара Загора за откриването на XX Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026“.

Йотова обяви кандидатурата си за президент на изборите есента преди месец. Тя посочи, че няма да е издигната от партия, а от инициативен комитет. След това получи подкрепа както от БСП, от която партия тръгна в политиката и все още е член, така и от "Прогресивна България" на Румен Радев. Йотова бе вице на премиера, докато той бе президент и го наследи на поста, след като през януари Радев подаде оставка.

Досега кандидатурата си за президент заяви и бившият служебен земеделски министър Иван Христанов, а от ППДБ посочиха, че подкрепят тандема Андрей Гюров - Георги Кандев за държавен глава и негов заместник.

Йотова коментира и случая със задържането на Гергана Петрова в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев в района. „Заставам изцяло в нейна защита. Най-важното са нейните права и тяхното гарантиране", посочи държавният глава.

Президентът коментира и предстоящия избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. По думите ѝ очаква Народното събрание да постигне консенсус по темата, тъй като дълго време не е успявало да избере своите представители.

Йотова подчерта, че трябва да бъдат предложени достойни кандидати, а процедурата по избора да бъде прозрачна. „Ако отново посеем съмнения в начина, по който се избира ВСС, тогава нищо не сме свършили", заяви държавният глава.

              

Президентът Илияна Йотова

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