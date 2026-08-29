МС: Вижда се, че Гергана Петрова придружава и снима премиера (Видео, снимки)

Вижда се, че самата Гергана Петрова придружава и снима премиера, без да са ѝ налагани каквито и да е ограничения. Това заявиха от правителствената пресслужба в своя позиция и изпратиха видеа от Струмяни.

На едното видео се вижда кадър, на който премиерът разговаря с хора, а една от жените до него е оградена с червено кръгче, това е Гергана Петрова. Кадър от видеото, разпространено от пресцентъра на МС, на което твърдят, че се вижда Гергана Петрова Кадър от видеото, разпространено от пресцентъра на МС, на което твърдят, че се вижда Гергана Петрова

Поводът е посещението от 28 август на премиера Румен Радев в село Струмяни, което пострада от наводнения. След посещението беше задържана активистката Гергана Петрова, а от МС заявиха, че се внушава, че охраната е изолирала премиера от гражданите и представителите на медиите.

Петрова е познат общественик в община Струмяни, ревностен защитник на природата. Администратор е на фейсбук група и често публикува критики по отношение на сечта в горите, подава редовно и сигнали до институциите. Организира и протести срещу безводието в Илинденци и Струмяни.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова със закъснение и едва след като се вдигна шум. Казват, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Петрова пък разказа, че НСО я предупредили, че не може да доближава премиера. По думите ѝ това било невъзможно така или иначе, защото те го били обградили.

Черните хора, мъжете в черно ме бутаха, въпреки че бях на достатъчно разстояние от него. Казах им: Това не е ли нашият премиер? Не може ли да го снимам? До него има мои съседи, не ги спирате, а мен ме спирате?".

Активистката разказа още, че дъщеря ѝ, която също била там, видяла, че от самото начало имало човек в черно, който я следял.

Премиерът си тръгнал и цивилен полицай поискал личната карта на Гергана Петрова. Тя му обяснила, че документът е в колата, но има снимка в телефона, която му показала. Полицаят си записал ЕГН-то ѝ, проверили я и я освободили. Това се случило на няколко метра от мястото, където по-късно е задържана.

"После при самия арест казаха, че не знаят коя съм. Тръгнах да се прибирам и тогава ме задържаха. После в полицията ми казаха, че не знаят защо ме задържат. Получили са заповед. Видяха, че вървя мирно и тихо. Бях заедно с още две доброволки от село Илинденци. Снимах един мъж, който искал да каже нещо на премиера, но не му позволили", разказа още тя.

Ето и цялата позиция на правителствената пресслужба:

Във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите, Правителствената информационна служба напомня:

При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба.

Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля.