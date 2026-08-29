МС: Вижда се, че Гергана Петрова придружава и снима премиера (Видео, снимки)

Вижда се, че самата Гергана Петрова придружава и снима премиера, без да са ѝ налагани каквито и да е ограничения. Това заявиха от правителствената пресслужба в своя позиция и изпратиха видеа от Струмяни.
На едното видео се вижда кадър, на който премиерът разговаря с хора, а една от жените до него е оградена с червено кръгче, това е Гергана Петрова.
Поводът е посещението от 28 август на премиера Румен Радев в село Струмяни, което пострада от наводнения. След посещението беше задържана активистката Гергана Петрова, а от МС заявиха, че се внушава, че охраната е изолирала премиера от гражданите и представителите на медиите.
Петрова е познат общественик в община Струмяни, ревностен защитник на природата. Администратор е на фейсбук група и често публикува критики по отношение на сечта в горите, подава редовно и сигнали до институциите. Организира и протести срещу безводието в Илинденци и Струмяни.
От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова със закъснение и едва след като се вдигна шум. Казват, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.
Петрова пък разказа, че НСО я предупредили, че не може да доближава премиера. По думите ѝ това било невъзможно така или иначе, защото те го били обградили.
Черните хора, мъжете в черно ме бутаха, въпреки че бях на достатъчно разстояние от него. Казах им: Това не е ли нашият премиер? Не може ли да го снимам? До него има мои съседи, не ги спирате, а мен ме спирате?".
Активистката разказа още, че дъщеря ѝ, която също била там, видяла, че от самото начало имало човек в черно, който я следял.
Премиерът си тръгнал и цивилен полицай поискал личната карта на Гергана Петрова. Тя му обяснила, че документът е в колата, но има снимка в телефона, която му показала. Полицаят си записал ЕГН-то ѝ, проверили я и я освободили. Това се случило на няколко метра от мястото, където по-късно е задържана.
"После при самия арест казаха, че не знаят коя съм. Тръгнах да се прибирам и тогава ме задържаха. После в полицията ми казаха, че не знаят защо ме задържат. Получили са заповед. Видяха, че вървя мирно и тихо. Бях заедно с още две доброволки от село Илинденци. Снимах един мъж, който искал да каже нещо на премиера, но не му позволили", разказа още тя.
Ето и цялата позиция на правителствената пресслужба:
Във връзка с внушенията на политически лидери, че при посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни, охраната го е изолирала от гражданите и представителите на медиите, Правителствената информационна служба напомня:
При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Такива кадри предоставя и Правителствената информационна служба.
Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля.