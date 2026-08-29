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Вече и официално: БСП подкрепя Илияна Йотова за президент

Лиляна Клисурова

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Централата на БСП на "Позитано" СНИМКА: "24 часа"

БСП подкрепя Илияна Йотова за президент. Това реши единодушно Националният съвет на партията, който заседава днес.

Така столетницата вече и официално застава зад кандидатурата на настоящия президент за първи редовен мандат. Лидерът Крум Зарков беше първият, който обяви подкрепа за Илияна Йотова - още в нощта, в която тя разкри в "Панорама", че ще се кандидатира, той пусна пост във фейсбук. След него и много други членове на БСП засвидетелстваха подкрепа за първата жена президент, чиято политическа кариера тръгва именно от редиците на социалистите.

БСП създава контактна група, която да поддържа връзка с екипа на Йотова и да подпомага кампанията. Начело е Зарков, участват и зам.-председатели на партията, реши Националният съвет. В заседанието участват 91 души.

Все още не е ясно името на вицепрезидента, с когото Йотова ще се яви на изборите на 25 октомври. Днес тя заяви, че то ще бъде обявено следващата седмица. А инициативният й комитет се очаква да бъде обявен след 6 септември. Срокът за регистрацията му в ЦИК е 14 септември, но окончателните имена на кандидатите за президент ще са ясни на 22 септември, когато е последният срок за регистрацията им.

Централата на БСП на "Позитано" СНИМКА: "24 часа"

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