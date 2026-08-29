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Пълен хаос на летище "Васил Левски" - не може да обработи нормално багажите

Христо Николов

[email protected]

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Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента Снимка: 24 часа

Пълен хаос настъпи тази сутрин в залата за излитащи пътници на летище "Васил Левски" в София.

Лентата, която отнася чекирания багаж на пътниците към самолетите, се е повредила. Поради това пътниците получават на чекинг гишетата само багажен етикет, чекират се като пътници и трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента.

Пред нея се сливат опашките от десетки полети, поради което опашката става огромна и започва да се преплита с останалите опашки в залата. Така приемането на багаж, което нормално трае 20-30 минути в момента се проточва към час и 40 минути.

Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
Опашката от пътници, които трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента
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