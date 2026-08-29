Пълен хаос на летище "Васил Левски" - не може да обработи нормално багажите

Пълен хаос настъпи тази сутрин в залата за излитащи пътници на летище "Васил Левски" в София.

Лентата, която отнася чекирания багаж на пътниците към самолетите, се е повредила. Поради това пътниците получават на чекинг гишетата само багажен етикет, чекират се като пътници и трябва сами да отнесат багажа си до временно монтирана подвижна лента.

Пред нея се сливат опашките от десетки полети, поради което опашката става огромна и започва да се преплита с останалите опашки в залата. Така приемането на багаж, което нормално трае 20-30 минути в момента се проточва към час и 40 минути.