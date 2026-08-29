Повече от сто ястия на фестивала на пълнената чушка в Левски

Повече от сто ястия представят пазители на българските кулинарни традиции в седмото издание на Националния фестивал „Пълнената чушка – най-вкусната левченска традиция” в град Левски.

Фестивалът се организира от Община Левски със съдействието на Народно читалище „Георги Парцалев 1901“. В него тази година участват 62-ма кулинари, които показват своите традиционни ястия с чушка, съвременни интерпретации и здравословни варианти.

Сред представените ястия има пълнени чушки с пастет от кашу, солен чийзкейк със сладко от люти чушки, лучник с печена чушка и домашно точени кори, пълнени чушки с яйце и сирене върху канапе от ориз, пълнени чушки с булгур, сушени плодове и козе сирене и много други варианти на приготвяне на чушката.

С думи за добре дошли посрещна участниците и гостите на фестивала кметът на община Левски Любка Александрова. „Фестивалът изпълва панаирните дни с изключителен колорит. Добре сте дошли в кулинарната столица на Плевенския край, каквато е Левски днес“, каза Александрова.

„Обичаме левчалии края на август, обичаме го много, защото по това време се провежда нашият панаир – отколешна традиция на повече от 130 години. И както казва нашият съгражданин Дончо Цончев в разказите си, че „панаирът е времето, когато светът ни идва на гости“, така е и днес, и ние отново сме готови да го посрещнем с изключително гостоприемство и задължително с пълнената чушка не само на фестивала, но и във всеки дом на нашия град“, каза още кметът, цитирана от БТА.

След официалните думи специално за всички изкушени от кулинарното изкуство своя бърза и, както самата тя каза, „енергоспестяваща рецепта“ с чушки представи шеф Светлана Илиева. Тя е и председател на журито, което оценява всички представени за участие ястия.

През тази година състезателните категории са четири – „Пазители на традицията“, „Кулинарно вдъхновение“, „Шарено бурканче“ и „Панаирджийска трапеза“.

Във всяка категория се присъждат отличия за първо, второ и трето място. Наградите са бижута във формата на чушка, изработени от майстор ювелир – „Златна чушка“, „Сребърна чушка със златни листенца“ и „Сребърна чушка“. Те са осигурени от Община Левски.

В близост до мястото на провеждане на фестивала е разположен и фермерският пазар, на който се предлагат различни видове храни, напитки, сувенири, козметика, мед, тахани, сладка и много други продукти.

Националният фестивал „Пълнената чушка – най-вкусната левчанска традиция“ е част от програмата на Панаирни дни Левски ‘2026. Те продължават с концерти и забавления за жителите и гостите на града.