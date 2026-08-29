Певицата Нели Рангелова била на метри от пожара в Созопол (Видео)

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Певицата Нели Рангелова е била на метри от пожара в заведение в Созопол, който се разрази рано тази сутрин.

Тя е публикувала кадри от огромния пожар във фейсбук профила си. Рангелова е била в съседния хотел.

Сигналът за пожара е подаден тази сутрин в 5 ч. Пожарът, тръгнал от неизправен хладилник, е предизвикал силно задимяване и се е разпространил към близко разположени хотели и почивни бази, което е наложило евакуацията на летовниците. Те са изведени на безопасно място.

Напълно е изгоряла дървената фасада на базата на Българския Червен кръст в града.