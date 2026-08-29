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Илияна Йотова: Националният тракийски фолклорен събор е магия

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Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Националният тракийски фолклорен събор е магия, защото е магията на българския фолклор. Фолклор, който ни прави горди българи. Магията на народната песен, на народните танци, на народните обичаи и традиции. Това каза президентът Илияна Йотова при откриването на двадесетото издание на Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ в курортното селище Старозагорски бани.

Тя посочи, че обикновено, когато се говори за фолклор, всеки човек си представя мелодиите и песните, музиката от различни краища на България. И допълни, че в текстовете на народните песни и на народното ни творчество е цяла България. „Там е нашата история, там е цялата богата палитра от цветове на човешката душа. Там се пее и за любов, и за мъка, и за щастие, и за слава, и за герои. Там е всичко, там е мъдростта на българския народ. Затова толкова много тачим нашия си фолклор, който ни дава сили в най-трудните предизвикателства, в най-трудните моменти и ни дава самочувствието на българи“, каза президентът, цитирана от БТА.

И допълни, че най-важното на събора и на този празник е, че сме заедно. „От много краища на страната, различни, но заедно. Заедно от корените към бъдещето. Заедно, обръщайки се към корените, да търсим силата и самочувствието и да ги препращаме през децата ни и внуците напред във времето. Благодаря ви, че ги доведохте днес ръка за ръка тук. Благодаря, че са на тези поляни, за да усещат българския дух“, обърна се към присъстващите Илияна Йотова.

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

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