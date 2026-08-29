Борисов даде 10 дни на ПП и ДБ да се разберат за общ кандидат срещу Йотова

На Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен, заяви лидерът на партията

Ролята на партиен кандидат е обречена от самото начало, смята Борисов

Остават още 10 дни да дойде разум, за да може да се противопостави дясното на лявото.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и така де факто даде срок на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" да се разберат за общ кандидат, който да се изправи срещу Илияна Йотова.

По думите на Борисов тези президентски избори не са като предишните.

"Дори "Прогресивна България" не издигат кандидат, а подкрепят кандидат на инициативен комитет и се прилепят към Илияна Йотова. Същото виждам и при кандидатурата на Андрей Гюров. В последните години заради очернянето на всички от всеки, ролята на политическите партии и на партиен кандидат е обречена още от самото начало. Представете си преди години ГЕРБ да не издигне партиен кандидат? Тогава се мерят силите", каза още лидерът на ГЕРБ.

"Остават още 10 дни да дойде разум, за да може да се противопостави дясното на лявото. Ако не, това означава, че всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим", категоричен бе Борисов.

Според него с "с тези машини за гласуване под ръководството на МВР и начина, по който действат, изборите са приключили преди да почнат".

"Изтекъл срок на годност, несертифицирани машини, които ще ги пипат полицаите....Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл", каза той.

Борисов заяви, че истината понякога е горчива, но е истина.

"И по-добре истината, отколкото да се шмекерува. Имахме шанс за партиен кандидат с Димитър Николов. Само че той сега трябва да пази политическа неутралност заради "Евровизия" и го разбираме и го подкрепяме, защото това е по-важно за страната ни", обясни той.

Лидерът на ГЕРБ отрече вариант да се кандидатира за президент, заявявайки, че вече се е кандидатирал достатъчно.

"20 пъти партия ГЕРБ сме спечелили няколко десетки избори-парламентарни, кметски, президентски, европейски. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. Докога да се кандидатирам? Затова и на Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен", каза той.

"Трябва време, в което хората да разграничат истината от лъжата. Всичко, направено в държавата в последните 20 години, е направено от нас. Кой направи магистрала "Люлин"? Кой направи, така че от Перник всеки ден 40 000 души да отидат на работа в София? Кой направи метрото след това, за да могат перничани да си спрат колата и да се придвижват с метрото? Кой направи пътя през Владая? Е, сигурно сме грешили. Нека видим кога другите партии ще направят това, което е направил ГЕРБ. Те друга опозиция нямат. Има само едни кресливи хора, които пускат постчета и не си дават сметка, че по този начин никога няма да управляват", обясни Борисов.

Още миналата година Бойко Борисов заговори за сътрудничество с ПП и ДБ за обща президентска кандидатура. Двете формации обаче отхвърлиха подобен вариант и са се насочили към Андрей Гюров през инициативен комитет. А и вече дадоха заявка, че вицепрезидентският пост не е вакантен, а е за Георги Кандев.

14 септември пък е крайният срок за регистрация на инициативни комитети за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Окончателните имена на кандидатите за президент и вицепрезидент обаче ще са ясни на друга знакова дата - на Деня на Независимостта 22 септември.

Засега най-сигурното име в президентската надпревара е това на Илияна Йотова, която по-рано днес обяви, че другата седмица ще каже кой ще е вицепрезидентът. Имената на Андрей Гюров и Георги Кандев се спрягат за другата двойка, като ПП и ДБ са заявили подкрепата си към тях.