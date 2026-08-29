Пловдивчанка даде 3500 евро на измамници, за да не съдят дъщеря й за катастрофа в Италия

Посредничката, взела парите, ги върна на ощетената жена

Пловдивчанка даде на измамници 3500 евро, след като получи телефонно обаждане, че дъщеря й е виновна за завършила със смърт катастрофа в Италия и парите са необходими, за да не се стигне до дело. Полицията не е успяла да установи кой е звъннал на жената на 24 юни м. г., но т. нар. муле - посредничката, взела парите, е заловена.

Тя е възстановила парите на ощетената жена, което й е дало възможност да сключи споразумение с прокуратурата. Договореното наказание е 8 месеца условно с изпитателен срок от 3 години.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.