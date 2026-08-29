Николай Димитров: Фестивалите в Несебър имат значение и отвъд рамките на културния календар

Несебър събра близо 500 млади таланти от 6 държави на международен фест

Старият Несебър отново се превърна в международна сцена на детското творчество и културния обмен по време на XIV Международен арт фестивал „Съзвездия в Несебър". Градът посрещна близо 500 участници от България, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна и Армения, които представиха своите таланти в областта на музиката, танца и изобразителното изкуство.

Фестивалът се организира от Общински детски комплекс – Несебър и Община Несебър, която традиционно подкрепя инициативи, насърчаващи детското творчество и развитието на младите таланти. Подкрепата за културни и образователни събития е част от политиката за създаване на възможности децата и младите хора да развиват своите способности, да придобиват увереност и да представят постиженията си пред широка публика.

„Фестивалите, които провеждаме ежегодно имат значение и отвъд рамките на културния календар. Подобни международни прояви допринасят за популяризирането на Несебър като утвърдено място за провеждане на значими събития. Присъствието на участници от различни държави, заедно с техните ръководители и семейства, създава допълнителен интерес към града и неговите забележителности и допринася за развитието на туристическия му потенциал. Така културният туризъм се превръща в естествено допълнение към традиционния морски туризъм, а градът се представя като дестинация, която предлага преживявания през цялата година." каза кметът на община Несебър Николай Димитров.

В рамките на фестивала бяха връчени и специални отличия. Специални награди на Община Несебър получиха вокалният педагог Димитър Йорданов, ръководител на вокална група „Морски звездички", хореографът и педагог Велизар Николаев, ръководител на Танцова школа „Талант" – Ябланица, както и самата вокална група „Морски звездички" за майсторско вокално изпълнение.

Специалната награда на кмета на Община Несебър за хореография – стилизиран фолклорен танц, бе присъдена на ансамбъл „Палеская Зорачка" от Мозир, Беларус. Отличие на Общински детски комплекс – Несебър за хореография – спортни танци, получи колективът „Forsage Dancehall" от Украйна.

Сред големите отличия на фестивала бяха и три награди Grand Prix – за Детска танцова школа „Талант" от Ябланица, колектив „Zarzma" от Грузия и „Prof Art Danc Studio" от Ереван, Армения.

Петдневният форум за пореден път показа, че културата и детското творчество могат да бъдат силен инструмент за популяризирането на Несебър и за създаването на положителен образ на града като гостоприемно, модерно и отворено към света място.

С подкрепата си за „Съзвездия в Несебър" Община Несебър продължава да насърчава младите хора да творят и да развиват талантите си, като едновременно с това използва силата на културните събития за популяризиране на града, неговото наследство и туристическия му потенциал.