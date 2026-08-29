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20 военни са на терен в засегнатата от наводнение община Струмяни

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Продължава разчистването на наносите от кал, дървета и камъни в Струмяни.

Двайсет военнослужещи работят на терен в засегнатата от наводнение община Струмяни, съобщиха от Сухопътните войски на официалната си фейсбук страница.

Военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Валери Йотов, работят на терен заедно с представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, служители на горските стопанства, доброволци и жители от селото, посочват от Сухопътни войски. На терен те разчистват кални маси и наноси, отстраняват паднали дървета и растителност, освобождават достъпа до дворове и улици, затрупани от стихията.

В общинския център Струмяни и в село Илинденци е обявено бедствено положение заради усложнената обстановка след силната буря и проливен дъжд в късната вечер на 24 август, вследствие на които е придошла висока приливна вълна на реките Шашка и Злинска. Бедственото положение е обявено до 01:00 часа на 31 август, припомня БТА.

Вчера с последиците от бедствието се запозна на място министър-председателят Румен Радев. В Струмяни бяха още министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на земеделието и горите Пламен Абровски, заместник-министърът на труда и социалната политика Даниел Русев, народни представители и представители на различни институции.

Продължава разчистването на наносите от кал, дървета и камъни в Струмяни.

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