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Живко Тодоров: Българските традиции, дух и култура не са загинали. По-живи са от всякога

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Живко Тодоров

Българските традиции, дух и култура не са загинали, а напротив по-живи са от всякога. Това каза по време на откриването на двайсетото издание на Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ в курортното селище Старозагорски бани кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Той отправи послание към всички участници в двудневния форум като заяви, че именно благодарение на тях празникът се провежда. „Благодаря на хората на Стара Загора, хората на България, които съхранявате бита и културата на тракийци, посредством танците и песните, които ще видим на тази сцена“, подчерта кметът, цитиран от БТА.

Тодоров изказа специална благодарност към президента Илияна Йотова, която е първият президент, посетил „Богородична стъпка“. „Вашето уважение е към всички тези хора, които ще се качат на сцената или ще посетят празника през двата дни. Вие показахте, че сте президент на хората – уважавате и тачите българските традиции“, каза кметът.

Живко Тодоров

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