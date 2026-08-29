ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дигиталното издателство в Китай нарасна с над 7% п...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23471940 www.24chasa.bg

Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък

824
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято. Снимка: СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. 

Най-голямо е повишението при водомерния пост край Лом – с 9 сантиметра. При Видин нивото се е покачило със 7 сантиметра, при Ново село е с 6 сантиметра, при Оряхово – с 4 сантиметра, а при Никопол – с 2 сантиметра. Застой е отчетен при водомерния пост край Свищов. 

При Русе е регистрирано понижение със 7 сантиметра. Така отчетеното ниво тази сутрин е минус 128 см спрямо условната кота нула. 

При Силистра също има понижение, но със сантиметър, пише БТА.

По информация на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. 

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Прогнозата на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши с 9 сантиметра.

Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гърците играеха, нашите ги гледаха. А падналите миналата година от "Левски" азери сега са в Шампионската лига