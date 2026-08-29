Жители на район "Студентски" се оплакват от глутница кучета, която напада хора и домашни любимци

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В район "Студентски" жители се оплакват от голяма глутница кучета, която по думите им напада хора и домашни любимци.

Във фейсбук групата "Забелязано в София" жена е публикувала видео, на което се вижда как кучетата тичат по бул. "Климент Охридски".

Тя твърди, че са подавани сигнали до Екоравновесие, но те не са успели да открият кучетата.

"Движат се бързо и не е ясно къде нощуват или къде стоят през времето, в което не обикалят кварталите", пише жената.

В началото на месеца от Столична община съобщиха, че са получили сигнали за глутница кучета, която обикаля в районите "Изгрев" и "Студентски", но не са успели да ги открият. Вероятно става въпрос за същата глутница.