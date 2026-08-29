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Шефът и зам.-шефът на полицията в Габрово се скараха, викнаха полиция да ги усмири

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ОДМВР - Габрово

Директорът на ОДМВР - Габрово Илиян Иванов и неговият заместник Цветан Петков са се скарали сериозно в сградата на дирекцията, съобщи Нова тв, позовавайки се на свои източници. 

Спорът ескалирал до крясъци и викове във фоайето на полицейската дирекция и дори се наложило дежурен полицейски патрул да се намеси. По-късно на място са пристигнали и служители на "Вътрешна сигурност" в МВР. 

По непотвърдени данни е било поискано извършването на тестове за употреба на наркотични вещества. Твърди се още, че директорът Илиян Иванов е настоявал заместникът му да бъде задържан.

Случаят е докладван на високо ниво в Министерството на вътрешните работи, като според запознати с него е информиран и вътрешният министър Иван Демерджиев.

Все още не е ясна причината за конфликта. 

От пресцентъра на ОДМВР – Габрово потвърдиха, че е имало подобна ситуация и че между двамата ръководители е възникнал спор. Оттам обаче не дадоха повече подробности. Категорично е отречено да се е стигало до физическа саморазправа или сбиване.

По-късно днес стана ясно, че проверката на дирекция „Вътрешна сигурност" към МВР по случая с конфликта между висшите ръководители в ОДМВР-Габрово е официално приключила, а резултатите от нея са внесени по компетентност в Окръжната прокуратура в Габрово. Към този момент обаче няма докладван такъв случай и той остава висящ, заяви говорителят на прокуратурата Пламена Дичева.

От Окръжната прокуратура в Габрово уточняват още, че единственият документ, с който държавното обвинение разполага до момента, е жалба, подадена пряко от заместник-директора Цветан Петков срещу директора на ОДМВР-Габрово Илиян Иванов.

Разпределеният по жалбата дежурен прокурор си е направил самоотвод, тъй като лично се познавал и с двамата висши полицаи. Очаква се определянето на нов наблюдаващ прокурор, който да поеме преписката след официалното внасяне на констатациите от МВР, а това ще се случи най-рано в понеделник.

ОДМВР - Габрово

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