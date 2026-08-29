ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националът Лукас Петков вкара историческия гол №1 ...

Времето София 32° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23472101 www.24chasa.bg

Столичната община предупреждава за фейсбук страницa, имитираща заместник-кмета Георги Клисурски

5872
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Георги Клисурски СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Столичната община предупреждава за фалшива фейсбук страница, която се представя за официален профил на заместник-кмета по финанси Георги Клисурски. Тя използва неговото име и снимка за разпространение на подвеждащо съдържание, свързано с криптовалути. Това съобщават от пресцентъра на общинската администрация. 

Официалният фейсбук профил на Георги Клисурски е: https://www.facebook.com/georgi.klissurski 

Фалшивата страница няма нищо общо с Клисурски, а публикациите в нея не са направени или одобрени от него, посочват от Столичната община. „Фалшива страница с моята профилна снимка и име разпространява фалшиви новини за някакъв крипто бонус. Докладвал съм я на Meta и очаквам в най-скоро време да бъде премахната“, посочва Клисурски, цитиран в прессъобщението. 

Той призовава гражданите да не се доверяват на публикации от фалшивата страница, да не отварят съмнителни връзки и да не предоставят лични или финансови данни. По думите му, страницата се управлява автоматизирано и публикува едно и също подвеждащо съобщение, представяйки го като споделено съдържание от реални фейсбук профили. 

Случаят вече е докладван на Meta с искане фалшивата страница да бъде премахната, допълват от Общината. 

На 10 септември 2025 г. Георги Клисурски беше назначен за заместник-кмет с ресор „Финанси и здравеопазване“, пише БТА. На 19 февруари т.г. Клисурски прие поста на служебен министър на финансите. През май Георги Клисурски се завърна като заместник-кмет по направление „Финанси“ в Столичната община. От 26 май той отново стана част от екипа на кмета Васил Терзиев

Георги Клисурски СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гърците играеха, нашите ги гледаха. А падналите миналата година от "Левски" азери сега са в Шампионската лига