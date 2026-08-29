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Млад мъж от Варна потрошил къщата на мащехата си

Камелия Александрова

[email protected]

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Млад мъж от Варна потрошил къщата на мащехата си

Млад мъж от Варна потрошил къщата на мащехата си. Това съобщиха от полицейската дирекция в Монтана.

Екшънът се разиграл в четвъртък следобед. На телефон 112 е бил получен сигнал за агресивен мъж в село Георги Дамяново.

На посочения адрес пристигнали полицаи. Те направили оглед на място за щетите и провели разпити. Установено било, че около 17 часа избухнал семеен скандал между 26-годишен от Варна и доведената му майка.

Мъжът, който живее с нея в дома й в населеното място, направил погром в имота. В яростта си, той потрошил телевизор, лаптоп и шест прозореца.

Служителите на реда са задържали в ареста 26- годишния мъж.

По случая се води разследване.

Млад мъж от Варна потрошил къщата на мащехата си

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