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Глобиха шофьор от Пловдив за рояци прах, превозвал пръст без платнище

Ваня Драганова

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Камион без платнище Снимката е илюстративна.

От Инспектората го засекли край Овощарския институт

Пловдивчанин ще трябва да плати глоба от 102 евро, след като беше засечен да превозва с камион земни маси, без товарът да е покрит с платнище.

По обяд на 6 януари т. г. служители на Общинския инспекторат били в района на Овощарския институт, където има много строежи и сигнали за нерегламентирани сметища. Така видели тежкотоварния автомобил, от който се вдига прах, последвали го и видели, че след около 500 м той спрял и започнал да изсипва пръстта в поземлен имот. Представили му се и му написали акт.

Водачът го обжалвал и изтъкнал, че не е превозвал пръстта, а просто я е разтоварвал. Състав на Районния съд в Пловдив обаче не приема този аргумент. "Няма никаква житейска логика камионът да се е озовал в имота, в който е спрял, без да премине
по уличната мрежа на града", е записано в решението, с което санкцията е потвърдена.

Междувременно Община Пловдив завиши санкциите за подобни нарушения. 

Камион без платнище Снимката е илюстративна.

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