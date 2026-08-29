Глобиха шофьор от Пловдив за рояци прах, превозвал пръст без платнище

От Инспектората го засекли край Овощарския институт

Пловдивчанин ще трябва да плати глоба от 102 евро, след като беше засечен да превозва с камион земни маси, без товарът да е покрит с платнище.

По обяд на 6 януари т. г. служители на Общинския инспекторат били в района на Овощарския институт, където има много строежи и сигнали за нерегламентирани сметища. Така видели тежкотоварния автомобил, от който се вдига прах, последвали го и видели, че след около 500 м той спрял и започнал да изсипва пръстта в поземлен имот. Представили му се и му написали акт.

Водачът го обжалвал и изтъкнал, че не е превозвал пръстта, а просто я е разтоварвал. Състав на Районния съд в Пловдив обаче не приема този аргумент. "Няма никаква житейска логика камионът да се е озовал в имота, в който е спрял, без да премине

по уличната мрежа на града", е записано в решението, с което санкцията е потвърдена.

Междувременно Община Пловдив завиши санкциите за подобни нарушения.